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Farmaceutica, Innocenti (Chiesi): "Aria pulita e prevenzione, dai giovani passa il futuro"

'Sensibilizzare le nuove generazioni sui temi ambientali significa prevenire le malattie respiratorie e costruire un mondo migliore'

Raffaello Innocenti - (Adnkronos)
Raffaello Innocenti - (Adnkronos)
15 maggio 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Mi sono fortemente emozionato nel vedere dei bellissimi cortometraggi, dove gli attori principali sono ragazzi così giovani. C'è un filo conduttore molto importante, che riguarda anche la nostra azienda: per noi, infatti, è fondamentale non solo curare, ma anche fare prevenzione. Dato che si parla di patologie respiratorie, c'è una forte correlazione con la qualità dell'aria. E' molto importante sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto i giovani, che sono coloro che prenderanno in mano questo mondo, sull'importanza di avere aria pulita. Aria pulita significa, infatti, prevenire patologie e non arrivare a curare le persone, che per noi è la cosa più importante in assoluto". Lo ha detto Raffaello Innocenti, Ceo & Managing Director di Chiesi Italia, all'evento di chiusura del progetto 'Ciak si crea - Trame di periferia', organizzato oggi all'Auditorium della Scuola Regina Mundi di Corvetto a Milano. Giunta alla seconda edizione, l'iniziativa nazionale dell'associazione 3 Elle Ets, fondata dall'attrice Sarah Maestri, ha l'obiettivo di sensibilizzazione sui temi della salute respiratoria e dell'ambiente. Il progetto è sostenuto da Chiesi Italia e realizzato nell'ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola, promosso da Mic - ministero della Cultura e Mim - ministero dell'Istruzione e del Merito.

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"Come società benefit abbiamo degli obiettivi estremamente ambiziosi - continua Innocenti - Il primo è raggiungere Net Zero nel 2035, il che significa ben 15 anni prima degli accordi di Parigi. Questo non è solo un impegno in ambito ambientale, ma anche un forte impegno in ambito sociale. E' una iniziativa bellissima - sottolinea - perché è un investimento sulle nuove generazioni, che sono coloro che avranno le responsabilità, nel futuro, di cercare di rendere migliore questo pianeta". Attenzione all'aria pulita significa "sensibilità ambientale, sociale, ma anche prevenzione, perché sappiamo quanto l'aria pulita possa prevenire le malattie respiratorie”, conclude Innocenti.

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Ciak si crea Trame di periferia Aria pulita
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