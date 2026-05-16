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Farmaci, Salutequità: "Sistema deve garantire disponibilità continua di plasma"

Aceti: "Persone che già convivono con la propria malattia non possono dover affrontare anche l’incertezza sulla disponibilità di plasma e dei suoi"derivati'

Tonino Aceti - (Foto Adnkronos)
Tonino Aceti - (Foto Adnkronos)
16 maggio 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dal punto di vista dei pazienti, l'impatto di una carenza di plasma e dei suoi derivati è importantissimo. Ci sono persone che già convivono con la propria patologia e non possono dover affrontare anche l’incertezza sulla disponibilità dei farmaci, a causa della mancanza della materia prima necessaria per produrli. E' una situazione paradossale". Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenuto alla presentazione - oggi a Roma - della ricerca dell'Istituto Piepoli commissionata da Takeda Italia sulla consapevolezza degli italiani rispetto all'importanza del plasma. "Noi non possiamo aggiungere ai pazienti anche questa preoccupazione - sottolinea Aceti - Il Paese ha il dovere e l'obbligo morale di garantire loro la continuità e l'immediata disponibilità delle terapie salvavita di cui hanno bisogno".

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Per Aceti, una delle leve fondamentali è rafforzare la cultura della donazione e della solidarietà. "Bisogna fare della donazione di plasma un asset centrale della nostra politica pubblica, riducendo uno spreco oggi significativo: quello dei potenziali donatori che sarebbero disposti a donare, ma non sono stati intercettati o coinvolti dal sistema". Si tratta di "uno dei principali sprechi del Servizio sanitario nazionale, che va affrontato, aggredito promuovendo una maggiore cultura della donazione e della solidarietà. Così si aumentano le donazioni e facciamo de nostro Paese un Paese migliore", conclude.

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farmaci plasma salutequità
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