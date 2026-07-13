Sono 4 le persone indagate dalla procura di Pistoia per un presunto traffico illecito di farmaci, in particolare oppioidi tra cui anche il Fentanyl. Medicinali che sarebbero stati ottenuti attraverso ricette mediche contraffatte: durante una perquisizione sono stati trovati oltre 250 tra farmaci e dispositivi medici, mentre in un altro controllo domestico sono stati rinvenuti farmaci oppioidi, sostanze stupefacenti come cocaina e marijuana, oltre a materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi.