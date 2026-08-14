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Traffico da bollino rosso nel weekend di Ferragosto: partenze e primo controesodo

Ecco quando si concentreranno i flussi di traffico verso le località turistiche e l'inizio della prima fase di ritorno in città

Traffico - Fotogramma
Traffico - Fotogramma
15 agosto 2026 | 00.21
Redazione Adnkronos
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Weekend contrassegnato da bollino rosso per il protrarsi delle partenze per le vacanze, alle quali si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto. Come riferisce Viabilità Italia, i rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. Bollino rosso questa mattina (giallo ossia intenso la sera), secondo il calendario di Viabilità Italia, e bollino rosso tutta la giornata di domenica 16 agosto.

Quali saranno i giorni più caldi

"Ci avviciniamo a uno dei momenti più delicati dell'estate – afferma il commissario capo Lucia Merli della Polizia di Stato –. Particolare attenzione sarà richiesta, infatti, nelle giornate dal 14 al 16 agosto, contrassegnate da bollino rosso con flussi di traffico intensi diretti verso le località turistiche e l'inizio della prima fase di controesodo a partire dalla domenica. La polizia stradale sarà presente lungo le principali arterie del Paese, ma la sicurezza è una responsabilità condivisa in cui ciascuno deve fare la sua parte. A tal proposito è partita da qualche giorno la campagna "Questa sera guido io": per tutto il mese di agosto saremo presenti nei luoghi della movida per distribuire alcoltest monouso e premi per i più virtuosi".

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ferragosto 2026 bollino rosso traffico esodo controesodo partenze vacanze
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