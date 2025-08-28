Ferrovie, Fnm: "Brescia-Iseo-Edolo, dal 2 settembre riapre linea tra Brescia e Marone"

Si concluderanno lunedì 1 settembre i lavori di attivazione del nuovo apparato centrale computerizzato multistazione (Acc-M) tra Brescia e Iseo. Lo rende noto Ferrovienord, precisando che "come previsto, dunque, la circolazione ferroviaria sulla linea Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord, interrotta tra il 25 agosto e il 1 settembre, riprenderà tra Brescia e Marone dalle 5.30 di martedì 2 settembre".

Tra Marone e Edolo proseguono invece i lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento della linea iniziati a marzo e che termineranno il prossimo 7 settembre. Dal giorno successivo, lunedì 8 settembre, la circolazione ferroviaria sarà ripristinata sull’intera linea.

Il nuovo apparato centrale computerizzato multistazione (Acc-M) entra in funzione sulla tratta Brescia-Iseo in sostituzione degli apparati Acei-Apparato centrale elettrico a itinerari, precedentemente in servizio. Il nuovo Acc-M concentra nel posto centrale di Iseo tutte le funzioni e le logiche degli impianti controllati nella tratta tra Brescia e Iseo: sistemi di rilevamento treno, deviatoi, segnali, passaggi a livello e sistemi di protezione marcia treno. Si tratta di una tecnologia più avanzata e affidabile che permette una gestione migliore della circolazione e che rende possibile potenziare il servizio ferroviario sulla linea Brescia- Iseo- Edolo.

Dal primo marzo fino al 7 settembre la tratta Marone-Edolo della linea Brescia-Iseo-Edolo è interrotta per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento. Conclusi gli interventi, da lunedì 8 settembre la circolazione ferroviaria riprenderà sull’intera linea. La chiusura è stata necessaria per il rifacimento dei ponti ferroviari a Niardo sui torrenti Re e Cobello colpiti dall’alluvione del 2022: i lavori di montaggio dei nuovi ponti ferroviari sono terminati e nei prossimi giorni saranno completate le opere civili e idrauliche accessorie.

Durante i sei mesi di interruzioni sono stati previsti altri interventi su tutta la rete che comprendono anche: la realizzazione di imbocchi artificiali di parte delle gallerie comprese nella tratta tra le stazioni di Marone e Pisogne e protezione dei versanti con la posa di reti paramassi; l’intervento di rinnovo e risanamento dell’armamento ferroviario tra Cedegolo ed Edolo; il rinnovo dell’armamento con sostituzione delle traversine e dei deviatoi nelle stazioni comprese nella tratta tra Pisogne e Breno; l’implementazione del sistema di segnalamento e sicurezza nella stazione di Pisogne; la riqualificazione della stazione di Edolo con adeguamento a standard dell’armamento ferroviario e realizzazione di una nuova banchina a servizio dei binari 2 e 3.