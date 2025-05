Ferrovie. Gravina (Anvip): "Vigilanza privata può dare contributo in termini di sicurezza"

“L’esperienza positiva della sicurezza sussidiaria maturata negli ultimi anni nei luoghi di transito, e in particolare nelle stazioni ferroviarie, dimostra il contributo fattivo che la vigilanza privata può dare in termini di sicurezza, a protezione del patrimonio pubblico, favorendo di conseguenza il benessere delle persone nei luoghi in cui vivono e transitano. Lo afferma Giulio Gravina, vice presidente dell’Anivp, Associazione nazionale Istituti di Vigilanza Privata, a margine del convegno organizzato dall’associazione sul tema della sicurezza nel trasporto ferroviario.

“Come comparto siamo pronti a evolvere ulteriormente, consolidando sempre più la collaborazione con le forze dell’ordine a garanzia dell’interesse pubblico” ha concluso poi concluso.