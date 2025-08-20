Ferrovienord, chiude per otto giorni la tratta Brescia-Iseo-Edolo

La circolazione ferroviaria sulla linea Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord sarà interrotta da lunedì 25 agosto a lunedì 1 settembre per consentire i lavori di attivazione del nuovo Apparato centrale computerizzato multistazione. Si tratta di una tecnologia in grado di concentrare le funzioni e le logiche degli impianti controllati nella tratta tra passaggi a livello, sistemi di rilevamento treno e protezione marcia. L’interruzione inizierà domenica dopo le 22.30 con la conclusione del servizio ferroviario e terminerà martedì 2 settembre con la ripresa della circolazione alle 5.30.

Tra Marone e Edolo proseguono invece i lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento della linea iniziati a marzo e che termineranno il 7 settembre. Sull’intera linea sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo su bus. La chiusura è stata necessaria per il rifacimento dei ponti ferroviari a Niardo sui torrenti Re e Cobello colpiti dall’alluvione del 2022.