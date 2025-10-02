circle x black
Cerca nel sito
 

Festa dei nonni, Lino Banfi e i carabinieri contro le truffe: "Chiamate e non vi vergognate"

In un video con i carabinieri diffuso in occasione della festa dei nonni l'attore richiama l'attenzione sulle truffe

Festa dei nonni, Lino Banfi e i carabinieri contro le truffe:
02 ottobre 2025 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''Dobbiamo dire non solo auguri ai nonni, ma mi raccomando le truffe, non vi vergognate se fate a vuoto una telefonata ai carabinieri, ne potete fare quante ne volete. E' vero che non vi arrabbiete?''. Così Lino Banfi, con il suo inconfondibile modo di parlare in pugliese, in un video con i carabinieri diffuso oggi in occasione della festa dei nonni richiama l'attenzione sulle truffe. Nel video un carabiniere e una carabiniera rispondono appunto: ''Non ci arrabbiemo''.

''Facciamo gli auguri a tutti i nonni visto che è la festa dei nonni - aggiunge Banfi - Ricordiamoci che io sono bisnonno quindi è doppio. Però io ho portato i carabinieri perché questi sono veri, non è che stiamo a fa' una fiction, questi sono veri''.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
festa dei nonni festa dei nonni lino banfi lino banfi nonni
Vedi anche
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza