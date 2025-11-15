circle x black
Roma, 27enne morto nel b&b: segni di colluttazione sul corpo, cosa dice l'autopsia

Appare dunque confermato quanto riferito da alcuni testimoni i quali hanno visto la vittima litigare sul balcone con David Stojanovic

Carabinieri sul posto
15 novembre 2025 | 17.17
Redazione Adnkronos
 Leonardo Fiorini è morto a causa delle lesioni riportate nella caduta ma sul suo corpo sono presenti anche evidenti segni di colluttazione.

È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia svolta all’istituto di medicina legale della Sapienza sul corpo del 27enne precipitato dal b&b di via San Calepodio, nel quartiere romano di Monteverde. Appare dunque confermato quanto riferito da alcuni testimoni i quali hanno visto la vittima litigare sul balcone con David Stojanovic, il 25enne di origini albanesi arrestato che si trova ora ai domiciliari.

Anche su di lui, così come sul corpo della vittima, la procura di Roma, che procede per omicidio, ha disposto esami tossicologici per accertare l’eventuale assunzione di droga.

I risultati, attesi nelle prossime settimane, potranno aiutare a capire cosa è successo nell’appartamento, dove è stato trovato hashish. Il 25enne, sentito dal pm, ha raccontato di aver provato a fermare Fiorini nel tentativo di lanciarsi, completamente nudo, dal balcone. Al vaglio degli inquirenti anche le testimonianze dei vicini, che appaiono in parte discordanti in merito ai fatti avvenuti.

Un amico di Leonardo: "'Noi uniti dalla passione per la chitarra"

“Era il ragazzo con la chitarra, un ragazzo d’oro". Così all'Adnkronos Gian Franco Machado, amico d'infanzia di Leonardo. “All'inizio eravamo nella stessa classe, poi siamo andati in sezioni diverse ma avevamo una passione in comune: la chitarra. Volevamo entrambi imparare a suonarla e abbiamo iniziato ad andare a lezione insieme. Siamo subito andati d’accordo”, ha raccontato Machado con la voce commossa. Negli anni del liceo danno vita a un piccolo gruppo musicale, registrano canzoni e videoclip che circolano tra i compagni: “Cantavamo insieme ed eravamo molto contenti che a scuola tutti conoscessero e cantassero le nostre canzoni”.

Anche quando il lavoro li ha portati fuori dalla provincia in cui si erano conosciuti, l'affetto non si era perso: “Quando ci ritrovavamo per strada a Isola del Liri ci ricordavamo delle canzoni che avevamo fatto insieme e giocavamo finendo per cantarcele".

