Oggi, 19 marzo, è il giorno in cui in Italia si festeggiano i papà. Un'occasione speciale per riconoscere il loro impegno, l'affetto e il contributo fondamentale nella crescita dei figli.

Perché si festeggia oggi 19 marzo

In Italia, la Festa del papà coincide con il giorno di San Giuseppe, proclamato dalla Chiesa cattolica protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. Considerato nella tradizione cristiana il padre putativo di Gesù, San Giuseppe è infatti simbolo di dedizione, protezione e responsabilità paterna.

Come festeggiare la ricorrenza

Tradizionalmente, i figli celebrano i loro padri con gesti di affetto semplici. Non servono grandi regali, basta un piccolo pensiero: un biglietto fatto a mano, del tempo trascorso insieme, la preparazione o l'acquisto di un dolce tipico della giornata. Tradizionali sono le zeppole o i bignè di San Giuseppe.

Quando si festeggia nel resto del mondo

Come l'Italia, anche altri Paesi europei come la Croazia, la Spagna e il Portogallo festeggiano i papà nel giorno di San Giuseppe. La festa è presente in tutto il resto mondo, ma è celebrata in date diverse.

La maggior parte dei Paesi, tra cui Regno Unito e Stati Uniti, festeggiano i padri la terza domenica di giugno, mentre nei Paesi scandinavi si aspetta la seconda domenica di novembre. Poi c'è il caso della Corea del Sud, dove madri e padri si celebrano lo stesso giorno: l'8 maggio è la festa dei genitori.