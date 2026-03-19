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Oggi è la festa del papà, perché si festeggia il 19 marzo

In molti Paesi la data cambia di anno in anno. In Italia invece i padri si celebrano sempre nel giorno di San Giuseppe

Padre e figlio -
Padre e figlio - 123rf
19 marzo 2026 | 07.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, 19 marzo, è il giorno in cui in Italia si festeggiano i papà. Un'occasione speciale per riconoscere il loro impegno, l'affetto e il contributo fondamentale nella crescita dei figli.

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Perché si festeggia oggi 19 marzo

In Italia, la Festa del papà coincide con il giorno di San Giuseppe, proclamato dalla Chiesa cattolica protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. Considerato nella tradizione cristiana il padre putativo di Gesù, San Giuseppe è infatti simbolo di dedizione, protezione e responsabilità paterna.

Come festeggiare la ricorrenza

Tradizionalmente, i figli celebrano i loro padri con gesti di affetto semplici. Non servono grandi regali, basta un piccolo pensiero: un biglietto fatto a mano, del tempo trascorso insieme, la preparazione o l'acquisto di un dolce tipico della giornata. Tradizionali sono le zeppole o i bignè di San Giuseppe.

Quando si festeggia nel resto del mondo

Come l'Italia, anche altri Paesi europei come la Croazia, la Spagna e il Portogallo festeggiano i papà nel giorno di San Giuseppe. La festa è presente in tutto il resto mondo, ma è celebrata in date diverse.

La maggior parte dei Paesi, tra cui Regno Unito e Stati Uniti, festeggiano i padri la terza domenica di giugno, mentre nei Paesi scandinavi si aspetta la seconda domenica di novembre. Poi c'è il caso della Corea del Sud, dove madri e padri si celebrano lo stesso giorno: l'8 maggio è la festa dei genitori.

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