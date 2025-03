Fiaccolata 'Giustizia x Ostia', 'comunità costretta a subire commissariamento'

Il Comitato Giustizia X Ostia invita tutti i cittadini a partecipare alla fiaccolata che si terrà il 2 aprile alle 19.30 in Piazza Anco Marzio, a Ostia. "Un evento simbolico ma potente - si legge in una nota - che nasce dalla rabbia e dall’indignazione di chi, da dieci anni, vive una sofferenza ingiustificata e continua. Dieci anni fa, la nostra comunità è stata costretta a subire il commissariamento di Ostia, una decisione che ha avuto ripercussioni devastanti. Con le recenti dichiarazioni dell’ex Prefetto Gabrielli, che l'ha definito una 'supercazzola' per salvare il Pil italiano si è preferito sacrificare Ostia piuttosto che commissariare tutta Roma".

"Sarebbe stato devastante per l’economia e la reputazione italiana. Da alcuni giorni quindi si è finalmente svelata la verità che da anni il Comitato Basta Commissariamento denunciava. Nonostante il loro urlo di giustizia, che da sempre ha sollecitato l'attenzione su questa ingiustizia, nessuno ha agito concretamente per proteggere Ostia e i suoi cittadini. Oggi - continuano - l’indignazione è ancora più forte e si è trasformata in una forza collettiva, oggi nasce il Comitato Giustizia x Ostia, un comitato trasversale, libero da appartenenze politiche, che scende in piazza per chiedere giustizia. Una giustizia che è stata negata per anni a Ostia e ai suoi abitanti, e che oggi si chiede con forza e determinazione. La nostra città, a causa di quel 'commissariamento supercazzola', è stata distrutta, abbandonata e umiliata. I nostri imprenditori e cittadini continuano a pagare il prezzo di una scelta politica che ha preferito tutelare i responsabili piuttosto che difendere i diritti degli innocenti. Il Comitato Giustizia x Ostia non solo chiede scuse ufficiali per quanto accaduto, ma anche un risarcimento per chi, ancora oggi, vive le cicatrici di una decisione ingiusta e sbagliata. Chiediamo che Ostia venga restituita ai suoi cittadini, alla sua dignità, alla sua giustizia".