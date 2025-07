Filippi (Heineken): "La birra è centrale nella socialità"

"Abbiamo capito come i consumatori, soprattutto i giovani, siano sempre di più alla ricerca di socialità. Con Heineken, attraverso campagne come The Boring Phone lo scorso anno e Bar Dating pochi mesi fa, incoraggiamo le nuove generazioni a riscoprire il piacere degli incontri reali". Lo ha detto all'Adnkronos Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia, commentando i risultati di una ricerca condotta da AstraRicerche nell'ambito della campagna "Together" che mira ad indagare l'evoluzione della socialità tra i giovani.