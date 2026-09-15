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"Ti guarisco io", ma il tumore non c'era: finto medico condannato per omicidio

La 54enne in realtà era in perfetta salute. L'uomo, che aveva solo il titolo di massaggiatore, dovrà scontare 11 anni e 10 mesi di carcere

Un medico, immagine di repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Un medico, immagine di repertorio - (Fotogramma/Ipa)
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15 settembre 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
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Quattro anni di processo e venti udienze per accertare la verità sulla morte di Angela Russo, la donna di 54 anni uccisa da un finto medico che le aveva diagnosticato un tumore. La Corte d'Assise di Benevento ha condannato in primo grado l'uomo, difeso dall'avvocato Carlo Taormina, alla pena di 11 anni e 10 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. Per l'imputato è scattata anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale per tutta la durata dell'espiazione della pena e la condanna a una provvisionale di 10mila euro per ogni parte civile costituita, il risarcimento dei danni in sede civile e il pagamento delle spese processuali.

La perizia ha dimostrato che la donna era perfettamente sana

L'uomo, presentandosi come medico professionista - nel corso del processo è emerso che aveva il solo titolo di massaggiatore capo bagnino - aveva convinto Angela di essere affetta da un tumore al seno. "Ti guarisco io", le scriveva in un messaggio, somministrandole autoemotrasfusioni ozonizzate, ossia terapie endovenose infiltranti, invasive e, alla fine, letali. La perizia della procura ha dimostrato che Angela Russo era perfettamente sana e quel tumore non è mai esistito. "Ci ho creduto, ho riposto in questo processo quasi tutte le mie energie: notti insonni e attacchi di mal di pancia per costruire e dimostrare la strategia più giusta - ha detto l'avvocato Cinzia Capone, legale della famiglia della donna, a margine della lettura del dispositivo - Oggi abbiamo raggiunto la verità! Giustizia è fatta davvero".

"Lo dovevo all’anziana madre vestita di nero che ha dovuto subire il dolore innaturale di sopravvivere alla propria figlia - prosegue il legale rivolgendosi alla famiglia di Angela - una madre che è stata sempre presente in aula con me, con addosso e nel cuore il colore del dolore. E lo dovevo ai due teneri figli di una giovane madre deceduta troppo presto”.

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