Flotilla, Crosetto agli attivisti: "Militari italiani pronti a difendervi anche se vi siete offesi"

Il ministro della Difesa su X: "La stragrande maggioranza degli italiani conosce, apprezza e si sente più sicura, grazie alle nostre forze armate"

01 ottobre 2025 | 17.07
Redazione Adnkronos
Il ministro della Difesa Guido Crosetto si rivolge agli attivisti della Flotilla in un post su X. "Mi sento in dovere di dire una sola cosa, per rassicurarli: in caso di pericolo, o di minaccia, i militari italiani saranno pronti a difendervi" scrive, riferendo di aver letto di "alcuni 'attivisti', a Palermo, davanti al teatro Politeama", che si sentono "'offesi' dal solo fatto di vedere uno stand dell'Esercito italiano 'mentre migliaia di civili vengono sterminati a Gaza'".

"L'equazione è illogica, totalmente priva di senso e anche offensiva - aggiunge Crosetto -. Non si può che rigettarla cercando di spiegare al mittente che l'Esercito Italiano, tutte le forze armate italiane, esistono proprio perché la nostra amata Italia non sia mai più teatro per quella violenza e per concorrere, ovunque sia possibile, a ripristinare la pace. Voglio ribadirlo perché sia chiaro, i soldati italiani, come tutti i membri delle Forze Armate, dal soldato semplice al generale più alto in grado, svolgono, ogni giorno, con spirito di sacrificio, abnegazione, senso del dovere, fedeltà al loro giuramento, alla bandiera e alla Costituzione, un solo, e preciso, compito: proteggere e difendere la Repubblica, le sue Istituzioni, i suoi cittadini. Sono certo che la stragrande maggioranza degli italiani conosce, apprezza e si sente più sicura, grazie alle nostre forze armate".

