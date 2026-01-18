La 41enne è scomparsa lo scorso 8 gennaio. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina in via di San Francesco e sono in corso le operazione di recupero e identificazione del corpo

Il ritrovamento è avvenuto nella mattina di oggi in via comunale di San Francesco. Carabinieri, polizia locale e protezione civile avevano creato un cordone intorno all’azienda di Claudio Carlomagno che ora si trova in caserma.

Il corpo, interrato, è stato scoperto dai carabinieri dopo le indagini portate avanti in questi giorni. Sul posto i Ris e il magistrato.

Sulla scomparsa della donna, i pm di Civitavecchia hanno aperto nei giorni scorsi un fascicolo per omicidio delegando le indagini ai carabinieri. Ieri la stessa procura, guidata da Alberto Liguori, con una nota, aveva reso noto che gli accertamenti disposti avevano portato a una "copiosa repertazione di tracce ematiche" e che i primi elementi raccolti, ''per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito di Federica Torzullo" Claudio Carlomagno.

Le indagini dei carabinieri di Anguillara Sabazia e del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Ostia, coadiuvati da Ris di Roma hanno consentito infatti di rilevare "tracce ematiche dappertutto, all’interno dell’abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro; all’interno della sua auto; all’interno di una cava; e sul mezzo meccanico presente nell’azienda familiare" in uso all'uomo. Questa mattina la svolta con il ritrovamento del corpo della donna nella ditta dell'uomo.