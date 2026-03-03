Attacco che ha causato un piccolo incendio e danni materiali all'edificio. Il dipartimento di Stato Usa ha ordinato la partenza di tutto il suo personale diplomatico "non urgente" dalle ambasciate in Iraq, Giordania e Bahrein

Ambasciata degli Stati Uniti a Raid, capitale dell'Arabia Saudita, dopo l'attacco con droni avvenuto nella notte. Attacco che ha causato un piccolo incendio e danni materiali all'edificio. "Risponderemo", ha fatto sapere il presidente Usa Donald Trump.

Intanto, nel quarto giorno dell'attacco Usa-Israele all'Iran, le Idf hanno sferrato nuovi raid contro obiettivi nella capitale iraniana Teheran e nella capitale libanese Beirut. A confermarlo su X le stesse forse israeliane che parlano di "attacchi mirati effettuati contemporaneamente contro obiettivi militari a Teheran e Beirut".

Intanto il dipartimento di Stato Usa ha ordinato la partenza di tutto il suo personale diplomatico "non urgente" dalle ambasciate in Iraq, Giordania e Bahrein.