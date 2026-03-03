circle x black
Cerca nel sito
 

Colpita ambasciata Usa a Riad, Trump: "Risponderemo". Nuovi raid Israele su Teheran e Beirut

Attacco che ha causato un piccolo incendio e danni materiali all'edificio. Il dipartimento di Stato Usa ha ordinato la partenza di tutto il suo personale diplomatico "non urgente" dalle ambasciate in Iraq, Giordania e Bahrein

Beirut - (Afp)
Beirut - (Afp)
03 marzo 2026 | 07.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ambasciata degli Stati Uniti a Raid, capitale dell'Arabia Saudita, dopo l'attacco con droni avvenuto nella notte. Attacco che ha causato un piccolo incendio e danni materiali all'edificio. "Risponderemo", ha fatto sapere il presidente Usa Donald Trump.

Intanto, nel quarto giorno dell'attacco Usa-Israele all'Iran, le Idf hanno sferrato nuovi raid contro obiettivi nella capitale iraniana Teheran e nella capitale libanese Beirut. A confermarlo su X le stesse forse israeliane che parlano di "attacchi mirati effettuati contemporaneamente contro obiettivi militari a Teheran e Beirut".

Intanto il dipartimento di Stato Usa ha ordinato la partenza di tutto il suo personale diplomatico "non urgente" dalle ambasciate in Iraq, Giordania e Bahrein.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran iran attacco usa israele iran quarto giorno guerra iran usa israele attacco
Vedi anche
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza