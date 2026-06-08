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Intesa Sanpaolo lancia Opas su Mps: "Premio del 12,5%, controllo su Mediobanca e circa 625 filiali"

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L'operazione, si legge in una nota, consiste nell’offerta da parte di Intesa di 16 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 10 azioni Mps portate in adesione, nonché di un euro cash per ogni azione

Mps - Fotogramma
Mps - Fotogramma
08 giugno 2026 | 07.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Intesa Sanpaolo ha lanciato un'Opas su Mps. L'offerta, si legge in una nota, consiste nell’offerta da parte di Intesa di 16 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 10 azioni Mps portate in adesione (rapporto di concambio pari a 1,6) nonché di un euro cash per ogni azione Mps portata in adesione, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura al 5 giugno 2026 e con premio del 17,4% e 18,7% rispetto agli ultimi Vwap a 3 e 6 mesi, rispettivamente.

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In un’ottica di gestione proattiva di temi di natura antitrust, si legge in una nota, l’operazione include "un accordo vincolante sottoscritto in data odierna da Intesa Sanpaolo con Unipol Assicurazioni, che prevede la cessione di una entità giuridica bancaria comprendente il brand Mps, circa 635 filiali di MPS (con relative attività e passività) e la maggior parte delle strutture/attività centrali di Mps (con relative attività e passività) necessarie per operare come banca in modo indipendente, per un corrispettivo per cassa pari a circa 3 miliardi - 3,5 miliardi di euro".

L’accordo prevede che Intesa Sanpaolo mantenga Mediobanca e il suo marchio, circa 625 filiali di Mps e una componente limitata di strutture centrali (con relative attività e passività) di Mps, complessivamente rappresentanti circa l’ 80% dell’utile netto 2025 di Mps + Mediobanca

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