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Foggia, 17enne muore investito da auto: rientrava a piedi da una festa

E' accaduto sulla strada provinciale per Torre Mileto

Carabinieri - (Fotogramma)
Carabinieri - (Fotogramma)
12 giugno 2026 | 08.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un giovane di 17 anni, di Sannicandro Garganico, in provincia di Foggia, è morto questa notte dopo essere stato investito da un'automobile mentre percorreva la strada a piedi al lato della carreggiata. Aveva partecipato a una festa. E' accaduto sulla strada provinciale per Torre Mileto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Anche il giovane che era alla guida dell'auto e che lo ha investito aveva partecipato alla festa in una sala ricevimenti lì vicino.

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incidente incidente oggi incidente foggia 17enne muore investito da auto
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