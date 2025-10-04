circle x black
Foggia, migrante africano ucciso a coltellate durante rissa in area baraccopoli

E' avvenuto in un'area vicina al Cara. Un altro uomo è stato ferito

Carabinieri (Fotogramma)
04 ottobre 2025 | 09.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo è stato ucciso a coltellate questa notte nell'area della ex pista di Borgo Mezzanone, nei pressi di Foggia ma nel territorio di Manfredonia. Si tratta di un cittadino africano. Sarebbe avvenuto durante una rissa nella quale un altro uomo è stato ferito ed è ora ricoverato in ospedale. L'area, vicina al Cara, ospita baracche di fortuna dove alloggiano in condizioni precarie molti migranti impegnati nei lavori stagionali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

