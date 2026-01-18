circle x black
Roma, controlli al Piper: sequestro preventivo dello storico locale

Sarebbero state riscontrate criticità sulla sicurezza

Piper di Roma
18 gennaio 2026 | 10.46
Redazione Adnkronos
Sequestro preventivo del Piper. Nello storico locale di via Tagliamento a Roma sarebbero state riscontrate, nel corso di un controllo, modifiche strutturali all'impianto, assenze di certificazioni, rischi sotto il profilo dell'evacuazione in caso di emergenza, criticità sulle condizioni igienico-sanitarie, e la presenza di più persone rispetto alla capienza prevista.

Il sequestro preventivo, scattato in seguito ai controlli che la Questura di Roma sta portando avanti da tempo e che proseguono dopo la tragedia di Crans-Montana, dovrà ora essere convalidato dall'autorità giudiziaria.

