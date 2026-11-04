Fondazione Bracco celebra 10 anni di '100 esperte' e presenta il Capolavoro per Milano 2026

'100 esperte' celebra dieci anni di valorizzazione della competenza professionale femminile nella rappresentazione mediatica. Grazie a una banca dati dedicata, il progetto promuove la visibilità delle donne di talento in ogni ambito lavorativo. Il network, ideato da Osservatorio di Pavia e dall'Associazione di Giornaliste GiULiA e sviluppato con Fondazione Bracco grazie al supporto della Commissione Europea - Rappresentanza in Italia, festeggia il suo primo decennio di attività con un evento al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano. L'evento ha offerto anche l'occasione di ammirare il Capolavoro per Milano 2026: l'Annunciazione di Artemisia Gentileschi, opera del 1630 analizzata dalla Fondazione con un approccio non invasivo grazie a strumenti di diagnostica avanzata.