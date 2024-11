Food, Armato (Unilever Italia): “Lanciamo un prodotto buono e conveniente, ‘facile da amare’"

“La campagna "Easy to Love" accompagna il lancio di una nuova gamma di prodotti, i nostri Knorr Asia Noodles, così buoni e convenienti da essere tanto ‘facili da amare’. Il lancio degli Asia Noodles in Italia, ci permette di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla varietà dei sapori globali, dinamico, giovane e al tempo stesso con delle necessità molto specifiche”. Lo ha detto Paolo Armato, General Manager Nutrition, Unilever Italia, durante la presentazione, a Milano, della campagna ‘Easy to Love’.