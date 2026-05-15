Food & Beverage: Birra Moretti celebra il piacere autentico della tavola italiana

Un nuovo bisogno di autenticità sta cambiando il modo in cui gli italiani vivono la tavola e l'esperienza del pasto. Secondo un'indagine AstraRicerche per Birra Moretti, oggi si scelgono sempre di più esperienze semplici, genuine e senza formalismi, dove sentirsi davvero sé stessi. Un significato che il brand ha voluto celebrare con "Milano mangia come piace a noi", l'evento firmato Birra Moretti dove una fetta di pizza e una birra diventano gli ingredienti perfetti per godersi il momento. Tra ospiti, momenti di condivisione e attività dedicate, la serata ha raccontato un nuovo modo di vivere il cibo: più spontaneo, autentico e vicino alle persone. Dopo Milano, il format prosegue con nuove tappe pensate per valorizzare i luoghi più autentici della convivialità italiana: a Napoli il 27 maggio e il 18 giugno a Roma.