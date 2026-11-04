circle x black
Cerca nel sito
 

Franco (Simg): "Infezione da Rsv sottostimata, vaccinazione fondamentale"

'Necessaria campagna sensibilizzazione verso popolazione e medici di famiglia'

Massimiliano Franco - Adnkronos
Massimiliano Franco - Adnkronos
Segui Adnkronos su Google
04 novembre 2026 | 13.33
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

"L'infezione da virus respiratorio sinciziale (Rsv) è sicuramente sottostimata. È necessaria una campagna di sensibilizzazione verso la popolazione, ma anche una campagna di informazione e formazione nei confronti dei medici di famiglia. Il vantaggio della medicina generale è la trasversalità e la longitudinalità del rapporto con i cittadini: il medico di famiglia vede le persone per vari motivi, le incontra ripetutamente durante l'anno e ha quindi modo di informare i propri assistiti su quale possa essere l'impatto dell'infezione e quale possa essere la protezione offerta dalla vaccinazione". Lo ha detto Massimiliano Franco, medico di medicina generale e segretario Simg (Società italiana dei medici di medicina generale e delle cure primarie) Lombardia, all'incontro organizzato da Gsk a Milano nell'ambito della Settimana internazionale di sensibilizzazione sull'Rsv che si conclude l'8 novembre.

Franco specifica che si tratta di "un virus che comporta complicanze molto serie per i pazienti affetti da molteplici patologie croniche e per i soggetti fragili. Di conseguenza, sensibilizzare la popolazione e informarla su quanto si proteggerebbe da eventuali complicanze attraverso la vaccinazione è un passaggio fondamentale. Si tratta di un ruolo proprio della medicina generale che, in questo senso, deve essere attiva nell'informare il cittadino nel momento stesso in cui incontra un paziente che può avvantaggiarsi della vaccinazione", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Midterm, Chris Pappas è il primo senatore Usa dichiaratamente gay: "Amore e verità hanno prevalso" - Video
Roma, Gianfranco Minissale nuovo capo Squadra mobile: "Priorità criminalità organizzata" - Video
News to go
Elezioni Midterm Usa, democratici conquistano il Congresso
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video
Al via a Londra il WTM, l'Italia presente con uno dei padiglioni più grandi e visitati - Video
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video
Alluvione sull'isola di Rodi, auto e cassonetti trascinati via dall'acqua - Video
Spettacolo a Venezia, il delfino 'Nane' nuota accanto a un vaporetto - Video
Colorado, il fiume trascina una casa che si schianta contro un ponte - Video
Decreto bollette, Pichetto: "Al lavoro su criteri per riduzione prezzo energia" - Video
News to go
Congedo parentale, si allungano mesi con stipendio all'80%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza