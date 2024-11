"Lui ha fatto una cosa e pagherà per questo, noi comunque gli stiamo accanto come famiglia", queste le parole di Andrea Turetta a 'Zona Bianca', il fratello di Filippo, a processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. "Abbiamo lo stesso sangue, i miei genitori gli vogliono bene. Sappiamo che lui dovrà pagare per questo, tutto qui", ha detto ai microfoni del programma su Retequattro.

"Non mi interessa quello che è successo" parla il fratello di Filippo Turetta #Mattino5 pic.twitter.com/mXsndKzv8k — Mattino5 (@mattino5) November 25, 2024

Il ragazzo ha raccontato di essere andato a trovare Filippo Turetta in carcere, ma di non aver provato a capire le ragioni dell'omicidio. "Io non gli ho parlato di quello che è successo, gli ho parlato da fratello a fratello, gli ho chiesto come stava e basta", ha spiegato. E poi: "Lui è mio fratello, punto. Basta. Non mi interessa di quello che è successo". Andrea Turetta ha spiegato di non aver mai parlato con il fratello dei suoi problemi. "Io spesso non ero a casa, - ha detto - ero sempre fuori, uscivo con gli amici, non ci passavo tempo insieme. Non ho mai avuto un discorso profondo con lui sui suoi problemi, quindi, ero all'oscuro di tutto".

Riguardo il suo futuro, Andrea Turetta ha dichiarato: "Non voglio farmi condizionare da questa cosa che è successa e non credo di essere obbligato a farmi condizionare. Sono tranquillissimo e tutto qui, diciamo che non ci creerà differenze. Lui ha fatto una cosa e pagherà per questo, noi comunque gli staremo accanto come famiglia, perché in ogni caso abbiamo lo stesso sangue, i miei genitori sono i suoi genitori, gli vogliono bene. Sappiamo dovrà pagare per questo, tutto qui".