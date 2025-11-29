circle x black
Freddo intenso inizia a mollare la presa, il meteo del weekend

Sabato al sole, domenica con qualche pioggia

Freddo e neve (Fotogramma)
29 novembre 2025 | 09.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si allenta la morsa del freddo intenso. Negli ultimi giorni l’Italia è stata interessata dall’ennesimo ingresso di aria molto fredda che ha provocato la formazione di un ciclone al Centro-Sud, motore di una prolungata fase di maltempo. Al Nord invece le fredde correnti hanno fatto precipitare ulteriormente le temperature, raggiungendo valori di -8°C in pianura. Ma lo scenario sta per cambiare.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l’ultima decade di novembre si è comportata seguendo una trama ben precisa, ovvero l’afflusso di fredde correnti settentrionali nel cuore del Mediterraneo, utile anche a consolidare il manto nevoso in montagna. La circolazione atmosferica però cambierà pagina in questo weekend.

Il vortice che negli ultimi giorni ha colpito il Centro-Sud Italia si allontanerà definitivamente e a parte un leggero e rapido calo termico al Meridione, da ovest è pronto a rimontare un campo di alta pressione.

Sarà infatti un sabato prevalentemente soleggiato su tutta Italia, ad eccezione di residue nubi e qualche piovasco solo all’estremo Sud, in particolare sulla Calabria tirrenica e nel Salento.

Si tratterà però di un anticiclone debole, molto fragile. Già domenica dobbiamo aspettarci un peggioramento delle condizioni meteo, in particolare al Nord dove le nubi copriranno il cielo con piogge che bagneranno buona parte della Liguria, estendendosi fino all’Emilia occidentale, bassa Lombardia e alta Toscana. Tornerà anche la neve sulle Alpi Piemontesi e Valdostane oltre i 1000m.

Si tratta di un fronte che condizionerà pure buona parte di lunedì, specie sulle regioni centrali tirreniche e sul Triveneto.

Nulla di particolare, ma assisteremo a un aumento termico, soprattutto nei valori minimi, a conferma che stiamo per entrare in una fase meno fredda.

Nel dettaglio

Sabato 29. Al Nord: sereno o velato. Al Centro: cielo sereno. Al Sud: residui piovaschi su basso Tirreno e Salento poi migliora.

Domenica 30. Al Nord: piogge in Liguria ed Emilia occidentale. Al Centro: via via più nuvoloso con qualche pioggia sull’alta Toscana. Al Sud: in prevalenza stabile e soleggiato.

Lunedì 1. Al Nord: molto nuvoloso, piogge in Liguria. Al Centro: variabile, rovesci su Toscana e Lazio. Al Sud: nubi sparse e schiarite.

Tendenza: nuova fase di maltempo al Centro-Sud da mercoledì 3.

