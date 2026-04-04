È di un morto e di almeno 5 feriti il bilancio dell’incidente frontale accaduto oggi verso le 15 sulla strada Portegrandi-Caposile (Venezia) tra un’auto e un bus Atvo con una cinquantina di persone a bordo. La vittima è il conducente dell’auto, un uomo di 60 anni, e tra i feriti più gravi c’è anche la donna che era accanto a lui. Feriti anche alcuni passeggeri del bus, compreso l’autista del bus che ha cercato in tutti i modi di evitare la collisione ma la strada, delimitata in tutta la sua lunghezza dal guardrail, non fornisce alcuna via di fuga.

Secondo una prima ricostruzione fornita, l’auto che andava in direzione di Mestre avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, andando a impattare contro il pullman che si stava dirigendo a Jesolo. Sul posto polizia locale di Quarto d'Altino, carabinieri e i vigili del fuoco di Mestre e San Donà di Piave con l’elicottero del reparto volo di Venezia. Con loro le ambulanze del Suem 118 provenienti da Mestre dove alcuni dei feriti sono stati ricoverati. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.