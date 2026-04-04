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Frontale tra auto e bus nel Veneziano, un morto e cinque feriti

L'incidente sulla strada Portegrandi-Caposile. La vittima è il conducente della macchina, un 60enne.

Ambulanza e vigli del fuoco
Ambulanza e vigli del fuoco
04 aprile 2026 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È di un morto e di almeno 5 feriti il bilancio dell’incidente frontale accaduto oggi verso le 15 sulla strada Portegrandi-Caposile (Venezia) tra un’auto e un bus Atvo con una cinquantina di persone a bordo. La vittima è il conducente dell’auto, un uomo di 60 anni, e tra i feriti più gravi c’è anche la donna che era accanto a lui. Feriti anche alcuni passeggeri del bus, compreso l’autista del bus che ha cercato in tutti i modi di evitare la collisione ma la strada, delimitata in tutta la sua lunghezza dal guardrail, non fornisce alcuna via di fuga.

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Secondo una prima ricostruzione fornita, l’auto che andava in direzione di Mestre avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, andando a impattare contro il pullman che si stava dirigendo a Jesolo. Sul posto polizia locale di Quarto d'Altino, carabinieri e i vigili del fuoco di Mestre e San Donà di Piave con l’elicottero del reparto volo di Venezia. Con loro le ambulanze del Suem 118 provenienti da Mestre dove alcuni dei feriti sono stati ricoverati. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

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incidente venezia Frontale tra auto e bus nel Veneziano venezia news strada Portegrandi Caposile
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