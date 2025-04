La messa esequiale per Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro, che oggi ospiterà i funerali del Pontefice, comincerà con la preghiera dell'Eterno riposo. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli ed è il brano in cui Pietro racconta di quello che è avvenuto in Giudea: la Passione, morte e risurrezione di Cristo. La seconda lettura sarà un brano della Lettera di San Paolo ai Filippesi mentre il Vangelo, un brano di Giovanni, racconta dell’apparizione di Gesù risorto ai suoi discepoli, che mangiano insieme con lui, prima che Gesù chieda per tre volte a Simon Pietro: 'Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?'. Pietro risponde: 'Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene'. Gesù allora gli dice: 'Pasci i miei agnelli'. Tutte le letture evidenziano che siamo nell’Ottava di Pasqua e richiamano il ministero del Papa, successore di Pietro e vescovo di Roma.

La messa proseguirà con l’omelia del cardinale celebrante Giovanni Battista Re, quindi la preghiera dei fedeli in varie lingue, la liturgia eucaristica con la comunione per arrivare con il rito dell’ultima Commendatio e valedictio con il quale si raccomanda a Dio l’anima del defunto: 'Fratelli e sorelle carissimi, affidiamo alla soavissima misericordia di Dio l’anima del nostro Papa Francesco, Vescovo della Chiesa cattolica, che confermò i fratelli nella fede della risurrezione'. Il rito prosegue con due suppliche solenni: quella della Chiesa di Roma, di cui il Papa è vescovo, che si compone delle Litanie dei santi cantate in latino alle quali si risponde 'Pregate per lui” e si conclude con la preghiera del Vicario del Papa per la diocesi di Roma, il cardinale Baldo Reina.

La seconda supplica è quella delle chiese orientali i cui Patriarchi e arcivescovi maggiori si recano presso il feretro, rivolti verso l’altare e recitano in greco una preghiera tratta dalla liturgia bizantina dei defunti: 'Dona il riposo all’anima del tuo Servo, o Dio salvatore, insieme con le anime dei giusti, conducila alla vita beata presso di te, amico degli uomini. Conduci nel luogo del tuo riposo, Signore, dove riposano i tuoi Santi, anche l’anima del tuo Servo, perché tu solo sei immortale'. Alla fine uno dei patriarchi orientali incensa il feretro e conclude la supplica. Seguirà l’aspersione con l’acqua benedetta, in ricordo del Battesimo, e l’incensazione del feretro da parte del celebrante e si conclude con la preghiera finale: 'Padre clementissimo, affidiamo alla tua misericordia il nostro Papa Francesco che tu hai costituito successore di Pietro e Pastore della Chiesa, annunciatore intrepido della tua Parola e fedele dispensatore dei divini misteri'. Viene poi cantato il Magnificat, in latino: il canto finale. Il feretro sarà portato di nuovo in Basilica e uscirà dalla Porta del Perugino, senza passare dalla Piazza, per il viaggio finale a S. Maria Maggiore. La cerimonia esequiale durerà circa novanta minuti.