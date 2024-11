Furto nella notte nella boutique di Valentino in piazza Mignanelli a Roma. I ladri si sono introdotti nel negozio intorno a mezzanotte e hanno portato via borse da cassetti e scaffali per un bottino complessivo da 140mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Esquilino mentre le indagini sono condotte dai poliziotti di Trevi. Qualche giorno fa borse Fendi del valore di 40mila euro erano state portate via in casa di una dipendente in via Marmorata.