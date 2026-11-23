Rubano una tonnellata di rame di cavi elettrici, facendo piombare nel buio un intero tratto di autostrada A4. Il fatto è accaduto nel corso della notte tra venerdì e sabato, sotto lo sguardo degli agenti della polizia stradale, posizionati a debita distanza, allertati da alcune segnalazioni, giunte nei giorni precedenti per l'insolito spegnimento dei lampioni e dei sistemi antinebbia dello svincolo di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza.

La fuga verso Milano e l'arresto a Verona Est

Nel corso dell’appostamento notturno gli agenti hanno visto arrivare due uomini che, dopo aver tagliato la recinzione che costeggia l’autostrada, si sono diretti verso i tombini che contengono i cavi in rame della linea elettrica che alimenta i lampioni. L’improvviso spegnimento dei sistemi antinebbia, presenti lungo il tratto autostradale, ha fornito la conferma che fosse in corso un furto. Dopo aver caricato la refurtiva sul furgone, i due si sono quindi allontanati dall'area, immettendosi in autostrada in direzione Milano. Gli agenti li hanno seguiti e giunti al casello di Verona Est, mentre tentavano di lasciare l’autostrada, i due sono stati arrestati dagli agenti per furto aggravato. Nel furgone avevano 15 matasse di rame, per un peso complessivo di una tonnellata, appena sottratte all’autostrada. Per I due cittadini albanesi di 41 e 26 anni, con numerosi precedenti per furto di rame e spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice ha deciso la custodia cautelare in carcere e sono state attivate le procedure di revoca dei loro permessi di soggiorno.