In occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di venerdì 20 novembre la Fondazione Pia Casa Villa Angela ospita negli spazi della struttura a San Giovanni La Punta, via Ravanusa 16, in provincia di Catania, un convegno sul tema della tutela e della protezione dei minori. Un dibattito tra alcune delle più importanti voci del settore che si confronteranno per tracciare un futuro privo di disparità e disuguaglianze, specie nel mondo della disabilità, con un vuoto ancora da colmare, in Sicilia più che altrove.

Sarà anche l'occasione per conoscere i progetti che la Fondazione porta avanti da oltre sessant'anni per sostenere bambini, ragazzi e le loro famiglie che vivono in contesti di particolare fragilità. Un appuntamento annuale di confronto e crescita che, per la comunità di Villa Angela, arriva dopo la consueta raccolta delle olive, conclusa da circa sessanta dei cento ragazzi accolti nella struttura. Un'esperienza condivisa che si è trasformata in un momento di festa e convivialità, per ritrovarsi insieme e riscoprire la gioia delle piccole cose quotidiane.

Nasce un sorriso, uno dei tanti momenti pensati per loro per allontanarsi dalle tante difficoltà che la vita gli ha messo davanti. A sostenerli è una squadra di esperti, psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, professionisti che curano i loro bisogni, rendendoli protagonisti tra i tanti laboratori che tutte le mattine si svolgono negli ampi spazi della struttura: dall'arte terapia, al giardinaggio, dal teatro alla musica, all'esperienza immersiva nella stanza multisensoriale 'Snoezelen'. Qui ogni paziente viene reso consapevole attraverso la stimolazione sensoriale. Vivendo l'esperienza di una giornata al mare, di una passeggiata nella foresta, tra fasci di luce, cerchi e ostacoli del circo multisensoriale. Con risultati terapeutici sorprendenti."Ogni persona umana è immagine e somiglianza di Dio", dice Don Pino Salerno, presidente della Fondazione Pia Casa Villa Angela che getta le basi del convegno in occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: "Capire quanto ancora c’è da fare è un diritto da parte dei ragazzi, abbiamo un grande debito di ascolto, soprattutto da parte delle famiglie che vivono questi disagi".

Il convegno, che avrà inizio alle ore 9 di venerdì 20 novembre presso il teatro di via Ravanusa 16 a San Giovanni La Punta (Ct) è articolato in tre grandi aree: 'Infanzia e adolescenza', dove interverranno Mariolina Ceriotti Migliarese, neuropsichiatra infantile, scrittrice e consulente del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita; Don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell'associazione Meter, contro la pedofilia e la tutela dell'infanzia in Italia e nel mondo; Andrea Porcarelli, docente di pedagogia generale e sociale all'Università di Padova. L'area 'Famiglia' vedrà invece gli interventi di Stefania Giuffrida, responsabile Oeffe Catania Iffd Italia; Annalise Fazzina, avvocato esperto in diritto di famiglia e curatore speciale dei minori. E ancora 'Inclusione e disabilità', dove a intervenire saranno Giovanni Rapisarda, direttore dell'Uoc di Neuropsichiatria infantile dell'Asp di Catania; Francesco Marcellino, esperto in diritto sanitario e tutela dei diritti delle persone con disabilità; Don Fabio Marella, collaboratore del servizio nazionale della Conferenza episcopale italiana per la pastorale delle persone con disabilità. A dare il via ai lavori saranno Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania; Enrico Trantino, sindaco di Catania, Mario Brancato, sindaco di San Giovanni La Punta, Gianfranco di Fede, direttore sanitario dell'Asp di Catania e l'avvocato Remigia D'Agata, servizio per la tutela dei minori per l'Arcidiocesi di Catania.

Sempre venerdì 20 novembre, alle 19.45, Villa Angela tornerà protagonista di una serata speciale con l'esibizione dell'orchestra giovanile Musicainsieme a Librino insieme al coro 'Manos Blancas' che vedrà, dopo un lungo periodo di prove, gli stessi ragazzi ospiti della struttura esibirsi regalando emozioni. A condurre la serata sarà Emanuele Bettino, speaker radiofonico, conduttore e presentatore. L'ingresso è a donazione libera. Ogni contributo aiuterà a sostenere la realizzazione del 'Giardino sensoriale' intitolato a Bruno Arena, morto due anni fa in un incidente stradale. A promuovere il convegno è l'associazione Br1 Happiness for Children, nata proprio in memoria di Bruno per continuare il suo profondo amore verso i bambini e la convenzione che 'la felicità sia un diritto universale'. "Il giardino sensoriale che realizzeremo sarà un'estensione dell'esperienza della stanza multisensoriale che già sta dando risultati importanti a livello terapeutico e che potrà essere messa a disposizione per attività didattiche destinate alle scuole del territorio", spiega Maurizio Arena, responsabile scientifico e direttore sanitario Fondazione Casa Pia Villa Angela.

"Il convegno ci aiuterà a vedere quali sono le direzioni in ambito della sanità pubblica per venire incontro ai tanti bisogni delle persone con disabilità, partendo già dalle cose comuni. E' impensabile che ancora oggi edifici pubblici non abbiano tutti i requisiti di accesso e accoglienza per facilitare la vita ordinaria e le urgenze impellenti di quanti vivono sulla propria pelle la disabilità. Bisogna inoltre monitorare le aziende che sono chiamate a promuovere il collocamento delle persone con disabilità come previsto dalla legge 12 marzo 1999 e facilitare una integrazione serena e fattiva nell'organico delle aziende stesse. Lo sforzo delle amministrazioni pubbliche c'è, ma occorre anche evitare gli sprechi per poter destinare meglio le risorse", conclude Don Pino Salerno, presidente della Fondazione Pia Casa Villa Angela.