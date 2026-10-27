circle x black
Cerca nel sito
 

Gadda (Italia Viva): "Serve una cabina di regia nazionale per la ristorazione collettiva"

Vicepresidente commissione Agricoltura Camera richiama ruolo mense scolastiche e ospedaliere

Maria Chiara Gadda - (Foto Adnkronos)
Maria Chiara Gadda - (Foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
27 ottobre 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La ristorazione collettiva è un settore che unisce attività d'impresa e servizio pubblico essenziale, con un ruolo che va oltre la semplice fornitura di pasti". A sottolinearlo è Maria Chiara Gadda, vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera dei deputati, intervenuta al quarto Summit della ristorazione collettiva al Cirfood District di Reggio Emilia. "La ristorazione collettiva ha imprese eccellenti che operano nel mercato ma dall'altro lato svolgono un servizio pubblico essenziale, basti pensare al servizio nelle mense scolastiche o nelle mense ospedaliere", aggiunge Gadda. Un comparto sottoposto a numerosi vincoli sanitari e alle criticità degli appalti pubblici, dove, osserva, "sempre più spesso" si ricorre alla logica del massimo ribasso.

La parlamentare evidenzia anche le ricadute positive degli investimenti nel settore, dalla salute all'educazione alimentare, fino alla sostenibilità. Per questo ritiene necessario un maggiore coordinamento istituzionale: "Oggi sono delle competenze sparse in diversi ministeri, credo che una cabina di regia nazionale e ministeriale sia un passaggio fondamentale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Povertà in Italia, rischio più alto rispetto Ue - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza