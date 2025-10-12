circle x black
Cerca nel sito
 

Garlasco, parla Lovati: "Corona? Un trappolone, ma con Sempio possiamo vincere"

Il legale dell'indagato nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi punta il dito sull'ex re dei paparazzi in una intervista al Corsera: "Mi aveva detto che voleva realizzare una serie televisiva..."

Massimo Lovati - Fotogramma /Ipa
Massimo Lovati - Fotogramma /Ipa
12 ottobre 2025 | 09.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Al centro della bufera per le dichiarazioni fatte a Fabrizio Corona, Massimo Lovati, il 73enne legale di Andrea Sempio, indagato nell’ambito del caso di Garlasco, parla oggi in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

"Tutto - dice - è collegato al trappolone in cui sono caduto e la bufera che ne è venuta fuori dopo il video di Fabrizio Corona. È vero, ho peccato di grande ingenuità. In estate lui mi aveva detto che voleva realizzare una serie televisiva con personaggi di fantasia. Mi diceva ‘adesso non vanno più di moda Fedez, la Ferragni, Belen, ma personaggi come te o De Rensis’. Doveva essere una sorta di fiction con protagonista un certo ‘Gerry la rana’ nei panni di un avvocato senza scrupoli, sopra le righe, faccendiere, dedito all’alcol e al gioco d’azzardo".

Abbiamo bevuto tanto, e lui mi faceva bere sempre più. Diceva: ‘Vai a ruota libera’, ‘di’ quello che vuoi’, ‘usa parole volgari perché quello era il personaggio’, ‘tanto poi faccio taglia e cuci ed elimino i nomi’. E invece...” aggiunge Lovati. Quanto all’ipotesi di una sua sostituzione, il difensore afferma: “Colleghi bravi ce ne sono tanti. E uno bravo potrebbe benissimo sostituirmi. L’unica cosa che ho tenuto a sottolineare è che non mi farò mai prevaricare, perché io sono come sono e non posso essere diverso. Quindi se gli va bene sono così, sennò debbono prendere un altro tipo di legale”.

“È un caso che ho preso a cuore. Intanto perché Sempio è amico di Angela che è stata mia praticante. E poi perché è un caso che mi stuzzicava”. Lasciare? “Mi dispiacerebbe – conclude Lovati – Anche perché sono certo che Sempio sia innocente e poi perché ritengo che saremo in grado di vincere questa battaglia”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caso Garlasco massimo lovati andrea sempio avvocato sempio sempio lovati lovati corona fabrizio corona
Vedi anche
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza