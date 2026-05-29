L'avvocato Cataliotti: "Non accettiamo, non è una perizia, ma è una consulenza ancora una volta di parte"

Andrea Sempio non si presterà alla consulenza psichiatrica disposta dalla procura di Pavia che indaga sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Ad affermarlo a 'Quarto Grado' su Rete 4 è l'avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti in merito all'indagine sul delitto. "Non accettiamo, non è una perizia, ma è una consulenza ancora una volta di parte", sottolinea il legale dell'indagato. "Ci mancherebbe solo che andasse. Contestiamo la tempistica. Ci siamo confrontati come il team proprio oggi" su questo tema, spiega l'avvocato Cataliotti.

La Procura di Pavia ha disposto una consulenza affidata a Roberto Catanesi, medico psichiatra, il quale dovrà accertare "l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione".

E ancora "la presenza di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i latti contestati; l'eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale. Le determinazioni assunte sono volte ad assicurare una ricostruzione quanto più completa, oggettiva e scientificamente fondata della vicenda" si legge in un comunicato della Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone.