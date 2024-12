Genitorialità, Gebbia (Ivi Rma Italia): “Grazie alla scienza è possibile risolvere problemi di fertilità”

“Essere genitori oggi, da un punto di vista prettamente medico, rappresenta una sfida importante: significa navigare tra desiderio e possibilità, quindi incontrando sfide di tipo biologico, culturale e sociale. Oggi la scienza offre tantissime soluzioni straordinarie per risolvere problemi della fertilità, ma non dobbiamo anche dimenticare l'importanza della prevenzione di prendersi cura della propria fertilità. Quindi è importante l'informazione per prendere e attuare scelte consapevoli”. Lo afferma Francesco Gebbia, coordinatore medico Ivi Rma Italia, in occasione dell’evento ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’, il nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A organizzato in collaborazione con Demografica e Merck, con il sostegno di Medical service consulting, Ivi, Nuova collaborazione associazione nazionale datori di lavoro domestico e WindTre. L’incontro ha l’obiettivo di accendere i riflettori sul sostegno alla genitorialità attraverso alcune direttrici fondamentali: la politica economica, l’educazione e la prevenzione per favorire la fertilità, le tecniche per superare l’infertilità e l’implementazione di un welfare aziendale orientato a favorire scelte di vita coerenti con un incremento della natalità.