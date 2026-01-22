circle x black
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video

22 gennaio 2026 | 12.23
“È venuto un vescovo che ci ha riempito di commozione e ha fatto una bella preghiera. Valentino era molto religioso”. A dirlo ai cronisti è Giancarlo Giammetti, storico alter ego e collaboratore dello stilista, uscendo dalla camera ardente dove si è appena svolta una piccola funzione celebrativa.

Sulla collaborazione di una vita con il celebre stilista, Giammetti osserva: “Abbiamo lavorato insieme, ci siamo sempre intesi su quello che dovevamo fare e poi ci siamo ritirati tutti e due insieme allo stesso momento, è stata una bellissima intesa“.

in Evidenza