Formazione obbligatoria per gli operatori e responsabilità sociale delle imprese come strumenti fondamentali per prevenire il gioco patologico. È il messaggio lanciato da Aniello Baselice, Presidente dell’Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco d’Azzardo della Campania, intervenuto all’evento “In nome della Legalità – Senza regole non c’è gioco sicuro”, tenutosi oggi a Salerno.