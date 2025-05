Gioco legale, Zega (Codere Italia): “Equilibrio e collaborazione per un settore in evoluzione”

“E’ importante un approccio collaborativo nel riordino del settore del gioco legale in Italia. Mentre la regolamentazione del gioco online ha già fatto passi avanti, la vera sfida riguarda il gioco fisico, dove è cruciale bilanciare gli interessi di territori, operatori e Stato. Lo ha sottolineato Marco Zega, direttore affari istituzionali e sviluppo business di Codere Italia, a margine dell’evento In nome della Legalità. Senza regole non c’è gioco sicuro promosso da Codere Italia per garantire regole certe, tutela occupazionale e prevenzione dei rischi di un settore in evoluzione.