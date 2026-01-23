circle x black
Giorgio Gori, contestazione choc all'università di Bergamo: "Siamo con chi spara ai sionisti" - Video

23 gennaio 2026 | 19.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Contestazioni all'università di Bergamo per l'europarlamentare Giorgio Gori. Alcuni manifestanti pro Palestina hanno interrotto un convegno dedicato a giovani, università e lavoro ed esposto uno striscione riportante "Fuori i sionisti dalle Università".

"Non siamo con Hamas, siamo con chiunque spara a un sionista" dice uno degli attivisti, ripreso in un video.

"La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato Giorgio Gori e nel corso della telefonata gli ha espresso tutta la solidarietà sua personale e della comunità dem, per il grave episodio del quale è stato oggetto e per le frasi gravi e inaccettabili che sono state pronunciate", rende noto il Pd.

"Si sta superando ogni limite, anche a causa di un clima generale decisamente troppo tollerante con i violenti. Come è evidente, esiste un problema gigantesco e specifico di antisemitismo e di antisionismo, anche nel nostro Paese. Continuare a negarlo non aiuterà e non è la soluzione. Solidarietà e un abbraccio a Giorgio Gori", scrive sui social la vice presidente del Parlamento Ue Pina Picierno, Pd.

"Le frasi pronunciate all’Università di Bergamo da un gruppo di contestatori - 'siamo con chiunque spara a un sionista' - sono gravissime e inaccettabili. Non si tratta di dissenso, ma di un esplicito incitamento alla violenza e all’odio. I diritti del popolo palestinese non si difendono legittimando chi spara, né trasformando una causa giusta in un pretesto per l’odio contro persone. L’Università deve restare un luogo di confronto libero e civile, non uno spazio in cui si normalizza la violenza", dice in una nota è Antonio Misiani componente della segreteria Pd.

"Esprimo tutta la mia solidarietà a Giorgio Gori. É necessario che le istituzioni intervengano con fermezza per riaffermare rispetto, sicurezza e convivenza democratica. Ogni forma di odio va respinta senza ambiguità", aggiunge.

