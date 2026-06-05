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Morte Andrea Purgatori, quattro medici a processo

Il decesso del giornalista è avvenuto nel luglio del 2023. Per tutti l'accusa è di omicidio colposo

Andrea Purgatori - Fotogramma Ipa
Andrea Purgatori - Fotogramma Ipa
05 giugno 2026 | 16.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo Gianfranco Gualdi, l’assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, e il cardiologo Guido Laudani, che avevano avuto in cura il giornalista.

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Per tutti l’accusa, dopo l’inchiesta dei pm di piazzale Clodio, è di omicidio colposo. Il processo si aprirà il 12 gennaio prossimo.

Legale famiglia: "Decisione conferma gravi errori in gestione sanitaria"

“Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private" ha detto l’avvocato Alessandro Gentiloni Silveri, legale di parte civile per la famiglia Purgatori. "Una decisione che conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi a diversi livelli gravi errori".

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