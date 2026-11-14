Giornata lotta contro la mafia, lunedì Mattarella a Palermo

Lunedì 16 novembre 2026, alle ore 11, l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Palermo ospiterà un incontro di rilievo internazionale in occasione della “Giornata internazionale per la Prevenzione e la Lotta ad ogni forma di criminalità organizzata transnazionale”. All’evento sarà presente il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

L'iniziativa è promossa congiuntamente dalla Corte di Appello di Palermo (presieduta da Antonio Balsamo), dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (diretta da Giovanni Melillo) e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo (presieduto da Dario Greco).

L'incontro si inserisce nel solco della Risoluzione 78/267, adottata il 21 marzo 2024 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha istituito la Giornata per il 15 novembre di ogni anno. La data coincide con l’anniversario dell’approvazione della Convenzione di Palermo (UNTOC) nel 2000 e rende un solenne omaggio al magistrato Giovanni Falcone, il cui intuito e rigore metodologico hanno tracciato la strada per la cooperazione giudiziaria internazionale moderna.

In precedenza, la celebrazione di Giornata internazionale si era tenuta nel 2024 a New York e nel 2025 a Vienna, con l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in questa occasione pronunciò un discorso di altissimo significato, con un commosso ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Adesso, per la prima volta, questo evento si tiene a Palermo, dove l’impegno di questi grandi magistrati ha aperto una nuova era per la cooperazione giudiziaria internazionale.

Mettendo in pratica l'insegnamento fondamentale della Conferenza del 2000 -che ha dimostrato la necessità di rispondere a una minaccia globale con una risposta globale e unitaria - i vertici della magistratura, delle istituzioni nazionali e internazionali e dell'avvocatura si confronteranno sulle direttrici future del contrasto alle mafie. Di particolare rilievo sarà l’intervento del Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite, e Direttore Esecutivo di UNODC, Monica Juma, che farà seguito a quelli del Vice Presidente del CSM Fabio Pinelli, del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, del Procuratore Generale della Corte di Cassazione Piero Gaeta, della Presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Un focus specifico sarà dedicato alle nuove proiezioni della criminalità organizzata nello spazio virtuale, che formeranno oggetto del primo corso nazionale di formazione dei Magistrati italiani organizzato a Palermo dalla Scuola Superiore della Magistratura, il quale si aprirà nel pomeriggio dello stesso giorno con gli interventi introduttivi del Procuratore Generale Lia Sava e del Procuratore della Repubblica Maurizio de Lucia, seguiti da una tavola rotonda presieduta dal Procuratore Generale Antimafia Giovanni Melillo, con la partecipazione del Vice Presidente della Corte Penale Internazionale Rosario Aitala, del Presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, del Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La Giornata si concluderà con un evento che esprime la compartecipazione della società civile e del mondo dell’arte alla lotta contro le mafie: lo spettacolo “We can be heroes”, di Gaetano Aronica, accompagnato dalle musiche del Sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta, che verrà organizzato, su impulso della Procura Generale di Palermo e della Corte di Appello, alle ore 19,15 dello stesso giorno nella Chiesa di San Domenico, il “Pantheon di Palermo”, dove riposano Giovanni Falcone e altri grandi protagonisti della Storia di Palermo.