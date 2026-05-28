circle x black
Cerca nel sito
 

Giornata mondiale sclerosi multipla, Schillaci: "Sostegno a ricerca e innovazione terapeutica"

"Impegno massimo del ministero della Salute, nessuno deve mai essere lasciato solo nel proprio percorso di cura e di vita"

Orazio Schillaci - (Fotogramma)
Orazio Schillaci - (Fotogramma)
28 maggio 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa vostra iniziativa rappresenta un momento importante per accrescere la consapevolezza pubblica sul tema e per ribadire l’impegno delle Istituzioni nel garantire diritti, inclusione sociale, accesso alle cure e qualità della vita per tutte le persone coinvolte. Ma anche per essere vicini ai pazienti con sclerosi multipla, alle loro famiglie, ai caregiver, ai professionisti sanitari, ai ricercatori e ai volontari che operano al loro fianco. Il ministero della Salute sostiene attivamente la ricerca scientifica e le attività a supporto dell’innovazione terapeutica. Il ministero sostiene anche la collaborazione tra Istituzioni, comunità scientifica e associazioni, che resta essenziale per affrontare questa sfida e per costruire percorsi di presa in carico sempre più appropriati e personalizzati". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci in un messaggio inviato all'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) in occasione della celebrazione della Giornata mondiale della Sm 2026 alla Camera dei deputati.

CTA

Schillaci ha poi ringraziato l'Aism "per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente, da moltissimi anni, ponendosi dalla parte dei più fragili. Un particolare apprezzamento va poi all’Intergruppo parlamentare, nato lo scorso novembre come uno spazio trasversale - e voglio sottolineare: essenziale – per contribuire a trasformare in misure concrete il diritto alla cura e all’inclusione sociale di tutti coloro che convivono con questa malattia cronica". Il tema della sclerosi multipla "richiede un impegno comune. Nessuno deve mai essere lasciato solo nel proprio percorso di cura e di vita. Rinnovo senza esitazione il massimo impegno da parte del ministero della Salute" ha poi concluso il ministro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giornata mondiale sm sclerosi mutipla aism schillaci ministero salute
Vedi anche
News to go
Conti correnti, Agenzia Entrate accelera i pignoramenti
Cartoons on the Bay, si parte con il regista de 'La Bella e La Bestia' Kirk Wise - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Ebola, rientro in Italia per una dottoressa italiana entrata in contatto con un malato in Congo
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza