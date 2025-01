Il maltempo colpisce l'Italia negli ultimi giorni di gennaio ma il quadro meteo, secondo le previsioni di oggi, presenta un'anomalia da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. I cosiddetti 'giorni della Merla', dal 29 al 31 gennaio, per tradizione sono considerati i più freddi dell'inverno. Quest'anno invece, potrebbero essere i più caldi. E' in arrivo una perturbazione con pioggia e neve in quota, ma le temperature non scenderanno. Anzi, sono destinate a salire e l'aumento riguarderà anche le regioni del Nord.

Le prossime ore saranno caratterizzate dal transito di un’intensa perturbazione atlantica che provocherà precipitazioni a tratti abbondanti o sotto forma di nubifragio sulla Liguria, sui settori alpini della Lombardia e infine sul Friuli Venezia Giulia, evidenzia Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it.

La neve scenderà copiosa su tutte le Alpi mediamente sopra i 1200-1300 metri con accumuli davvero importanti oltre i 1500-1600 metri. Il fronte perturbato riuscirà a interessare anche la Toscana settentrionale con altrettante piogge forti, eviterà invece il resto dell’Italia.

La perturbazione sarà sospinta da venti meridionali che soffieranno via via più intensamente nella giornata di martedì quando il maltempo continuerà ad accanirsi al Nord, segnatamente su Lombardia e Triveneto, ma soltanto al mattino. Qualche rovescio sparso potrà interessare Toscana, Umbria e Lazio interno.

I giorni della merla

Nella giornata di martedì 28 gennaio si avvertirà un sensibile aumento delle temperature su gran parte d'Italia. Basti pensare che se sulle Isole Maggiori i 22 gradi saranno piuttosto diffusi, sul resto del Sud, al Centro e perfino su Emilia Romagna e Veneto di giorno si toccheranno i 17-18 gradi: per essere la fine di gennaio sono dei valori davvero eccezionali.

Successivamente la pressione rimarrà ancora piuttosto bassa, infatti una circolazione depressionaria a ovest dell’Italia continuerà a mantenere un tempo instabile. Se mercoledì alcune piogge bagneranno Sicilia e Calabria, giovedì e venerdì sarà la volta di Piemonte, Val d’Aosta e Liguria con neve diffusa sulle Alpi anche a 7-800 metri.

Cosa succede nel weekend

Ma non è finita qui. Nel corso del weekend ci saranno i primi tentativi dell’alta pressione di conquistare l’Italia (ci dovrebbe riuscire dal 3 febbraio). Sabato risulterà piuttosto instabile al Nord, mentre domenica sarà la volta del Sud. Ma questa tendenza, data la distanza temporale, sarà sicuramente da rivedere.

Le previsioni meteo

Lunedì 27. Al Nord: maltempo diffuso, neve copiosa sulle Alpi. Al Centro: maltempo sull’alta Toscana. Al Sud: tempo stabile.

Martedì 28. Al Nord: ultime fasi di maltempo su Lombardia e Triveneto. Al Centro: rovesci irregolari su Toscana, Umbria e Lazio interno. Al Sud: instabile in Campania.

Mercoledì 29. Al Nord: bel tempo prevalente, nebbie in pianura. Al Centro: un po’ di pioggia solo sul basso Lazio. Al Sud: maltempo soprattutto su Sicilia e Calabria.

Tendenza: instabile al Nordovest, nel weekend ciclone al Sud.