Giostraio morto dopo pestaggio a Capena, tre arresti

Due 19enni e un 24enne sono gravemente indiziati del reato di omicidio volontario aggravato in concorso

Auto dei carabinieri
05 novembre 2025 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre persone sono state arrestate per l'omicidio di Stefano Cena, il giostraio 65enne di Capena, comune alle porte di Roma, morto il 14 ottobre dopo una violenta aggressione subita nella notte tra il 5 e 6 ottobre.

A eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due 19enni e un 24enne italiani, gravemente indiziati del reato di omicidio volontario aggravato in concorso, i carabinieri della compagnia di Monterotondo, sotto la direzione e il coordinamento dalla procura di Tivol.

I tre sono considerati responsabili, insieme ad altre persone non ancora identificate, del pestaggio di Stefano Cena, deceduto una decina di giorni dopo l'aggressione.

giostraio pestaggio arresti capena giostraio morto arresti stefano cena capena arresti giostraio morto
