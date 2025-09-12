circle x black
Giovani: ActionAid nelle scuole per riflettere su affettività, bullismo e parità

12 settembre 2025 | 10.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione del ritorno sui banchi di milioni di giovani italiani, ActionAid accende su di loro e sulle difficoltà che caratterizzano l'adolescenza, ma non solo, un faro necessario. Lo fa attraverso il progetto Youth 4 Love, entrato nelle aule di nove istituti superiori lungo lo Stivale e parte del programma decennale della no profit per la prevenzione e il contrasto delle disuguaglianze educative, e la presentazione dei risultati della survey condotta in collaborazione con Webbho su un campione di oltre 14 mila studenti. Dall'indagine emergono le principali criticità che vivono i ragazzi tra i 13 e i 18 anni: dal timore del giudizio degli altri, sia di persona che online, al bullismo e al cyberbullismo, passando per l'educazione ad affettività e sessualità e per la percezione - largamente influenzata dai social e dal confronto - del proprio corpo. Questi stessi temi sono stati discussi in aula con gli studenti che hanno preso parte al progetto, così da aiutarli a trovare metodi e strategie per affrontarli, anche con il supporto dei servizi presenti sul territorio.

