"Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco", aperte le iscrizioni ai campi per ragazze e ragazzi fra i 15 e i 17 anni

Un percorso di una settimana per trasmettere competenze utili, ma anche valori fondamentali come solidarietà, collaborazione, disciplina, attenzione agli altri e rispetto delle regole. I partecipanti saranno selezionati in base a merito scolastico e indicatori Isee

Una settimana per conoscere da vicino il lavoro dei Vigili del Fuoco, imparare il valore della sicurezza e vivere un’esperienza concreta di cittadinanza attiva. È stato pubblicato il bando per "Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco", il progetto rivolto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 17 anni che desiderano partecipare ai Campi Giovani 2026. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla cultura della prevenzione, della responsabilità e del bene comune.

Il progetto offrirà ai partecipanti la possibilità di vivere una settimana formativa e coinvolgente accanto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso attività pratiche, momenti educativi, esercitazioni e occasioni di socialità. Un percorso pensato per trasmettere competenze utili, ma anche valori fondamentali come solidarietà, collaborazione, disciplina, attenzione agli altri e rispetto delle regole. I campi si svolgeranno in due turni settimanali: il primo dal 5 all’11 luglio 2026, il secondo dal 12 al 18 luglio 2026. Le sedi individuate sono sette, distribuite su tutto il territorio nazionale: Borgo San Dalmazio in provincia di Cuneo, Bellaria Igea Marina in provincia di Rimini, Foligno, Roma, Bari, Trapani e Olbia in provincia di Sassari.

La selezione dei partecipanti avverrà sulla base di criteri trasparenti, legati al merito scolastico, con riferimento alla media dei voti degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e della situazione economica familiare, tramite indicatore Isee. Per favorire la partecipazione dei ragazzi appartenenti a famiglie con minori possibilità economiche, sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo alle fasce con Isee inferiore a 20mila euro. I posti disponibili sono ripartiti su base regionale, in proporzione alla popolazione studentesca residente, così da garantire una rappresentanza equilibrata dei diversi territori italiani. Le domande di partecipazione possono essere presentate online sino al 4 giugno 2026. Tutta la documentazione, il bando e i moduli sono disponibili sui siti ufficiali www.vigilfuoco.it e www.politichegiovanili.gov.it.