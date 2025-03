Giubileo, il 2 maggio a San Salvatore in Lauro il convegno 'La vocazione dell'imprenditore'

Il 2 maggio 2025 si terrà a Roma, nel Salone dei Piceni della Chiesa Giubilare di San Salvatore in Lauro, il convegno “La vocazione dell'imprenditore”, organizzato dall’Istituto Acton e Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Giovani Nazionale. L’evento -che ha ricevuto il patrocinio del Dicastero per l'Evangelizzazione- si svolgerà sullo sfondo del Giubileo dell'Imprenditore e vedrà la partecipazione di imprenditori, leader aziendali e civili provenienti dagli Stati Uniti e dall'Italia. Un grande opportunità, in un anno così particolare e ricco di significato come quello del Giubileo che apre al dialogo, per confrontarsi tra esperti ed addetti ai lavori.

L’Istituto Acton, che organizza l’evento, è un think tank con sede negli Stati Uniti e un ufficio a Roma, che si propone di mettere in contatto imprenditori degli Stati Uniti e dell'Italia, situando questa relazione con la Santa Sede, come un veicolo per creare dialogo e nell'unire l'imprenditorialità alla dottrina sociale della Chiesa.

La giornata si aprirà alle ore 9 con la Santa Messa celebrata da S.E.R Cardinale Dominique Mamberti, mentre alle ore 11 si terranno le osservazioni introduttive a cura di S.E. Mons Renato Tarantelli (vescovo ausiliare e Vicegerente della diocesi di Roma), Davide Mambriani (Incaricato per gli Affari Culturali, Giubileo 2025 Dicastero per l'Evangelizzazione), Umberto Vattani (già Segretario generale del Ministero degli affari esteri), Benedetto dello Site (Presidente UCID Giovani Nazionale), Matthew Santucci (Istituto Acton) e Pietro Bracco AndPartners Tax and Law Firm ed esperto di diritto tributario internazionale. Si proseguirà con gli interventi dei relatori principali, tra i quali Eugenio Miccone (Presidente Gruppo Giovani Confcommercio Roma), Rev. Robert Sirico (cofondatore e Presidente emerito dell’Istituto Acton) e Riccardo Pozzi (capo relazioni internazionali Enel).