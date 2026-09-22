"Questi sono solo alcuni degli insulti sessisti che ho ricevuto sotto alcuni dei miei post. Ancora oggi se sei donna gli insulti sessisti vengono usati per delegittimarti. Ancora oggi se sei donna vieni attaccata non nel merito della tua professionalità, ma sul fatto che andresti avanti solo a favori sessuali". Comincia così il lungo sfogo di Giulia Innocenzi, che in un video pubblicato su X ha anche annunciato di aver dato mandato alla sua avvocata di denunciare quanti l'hanno insultata via social durante i giorni convulsi della vicenda Report, conclusi con l'allontanamento di Sigfrido Ranucci e la nomina a conduttori di Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale, dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Il sindacato Unirati-Figec in una nota aveva fatto sapere che Innocenzi "non risulta sia iscritta all'albo dei giornalisti nell'elenco dei professionisti, né in quello dei pubblicisti", dando il via a ulteriori polemiche.

Oggi voglio espormi su una cosa molto molto grave che è successa.



Non starò in silenzio. E vi spiego perché in questo video. pic.twitter.com/UJhM8qLzfZ — Giulia Innocenzi (@giuliainnocenzi) September 22, 2026

"Questi commenti riguardano le ginocchiere, che ho scoperto a mie spese sarebbe un insulto che si sta diffondendo sempre di più e che allude ancora una volta a pratiche sessuali. Io sono onestamente disgustata. Questi contenuti sono usciti nel mezzo della campagna per salvare Report, dove hanno tentato di screditarmi e tantissime persone, soprattutto uomini, mi hanno insultato il mio lavoro dicendo che l'ho attenuto facendo dei servizi sessuali. Un'atmosfera da branco, da bar, dove uomini lanciano battute che sono vissute da loro con leggerezza e simpatica. E non provate a liquidare questo discorso come esagerazione. Non sono battute ma una forma di violenza bella e buona. Per ricordare alle donne che non devono alzare la testa e devono restare al lor posto. Non resterò a leggere passivamente", ha detto Innocenzi.

"Per questo - ha concluso - ho già dato mandato alla mia avvocata per denunciare uno per uno tutti coloro che hanno postato questi insulti sui social. Lo faccio per me, ma lo faccio anche per chi come me subisce un trattamento simile. E' da quando ho cominciato questo lavoro che quest'arma era usata contro di me e non sono la sola. Prima ero più giovane e riuscivo a portare questo carico sulle spalle con molta difficoltà. Oggi invece, grazie a vent'anni di lavoro e vent'anni di esposizione pubblica, dove ne ho viste di cotte e di crude, sono più preparata. Ma questi commenti fanno sempre male perché ti fanno capire il livello di ignoranza, sessismo e violenza nel nostro paese".