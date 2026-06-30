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Gnocchi (Novartis): "Voce pazienti essenziale perché sia basata sul valore"

‘Associazioni pazienti portano competenza, passione e visione’

Chiara Gnocchi - Adnkronos
Chiara Gnocchi - Adnkronos
30 giugno 2026 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il progetto ‘Pazienti in agorà’ nasce dall'obiettivo comune di una sanità partecipata, che è l'unico modo per avere una sanità sostenibile, equa e tempestiva. E’ per questo che dobbiamo trasformarci in una sanità che consideri e che si basi sul valore, che può essere considerato solo se teniamo in considerazione la voce delle persone che vivono la malattia tutti i giorni e quindi affiancare al valore clinico ed economico anche il valore sociale della cura”. Lo ha detto Chiara Gnocchi, Communication & Advocacy Head Novartis Italia, oggi a Milano, in occasione dell’incontro ‘Pazienti in Agorà. Verso una cura più vicina per tutti', presso Sda Bocconi.

 

“Le associazioni pazienti oggi portano competenza, passione e visione - spiega Gnocchi - Si tratta di tre ingredienti fondamentali che sono pronti a fornire alle istituzioni e alle autorità competenti al fine di lavorare insieme e produrre una medicina basata sul valore. In tale contesto, Novartis vuole essere partner del sistema e dare il proprio contributo nel rispetto di ciascun ruolo di responsabilità".

"Competenza, passione, visione - rimarca - sono ingredienti che accomunano associazioni di pazienti, clinici, direttori generali, istituzioni, ma anche noi come azienda. Si tratta di ingredienti che porteranno a un cambio di paradigma, da una medicina basata sull'outcome clinico a una medicina basata sul valore per il sistema. Questo è l'unico ingrediente che - conclude - ci permetterà di avere una medicina sostenibile, equa e tempestiva”.

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sanità partecipata medicina basata sul valore pazienti in agorà
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