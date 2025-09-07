circle x black
Gp Monza, Barilla racconta il connubio tra buon cibo e motori con 'Tastes like family'

07 settembre 2025 | 10.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I prati e le tribune dell'Autodromo di Monza hanno visto arrivare oggi, primo giorno del weekend del Gran Premio d'Italia 2025, migliaia e migliaia di appassionati di Formula 1, vecchi e nuovi. È in questa occasione che si è voluta riportare alla luce una storia vera che sa di leggenda, quella di Luigi Montanini, soprannominato Pasticcino, il cuoco che negli anni '70 univa davanti ad un piatto di pasta i piloti della massima categoria dell'automobilismo poco prima che si infiammasse la pista. Per onorare questa tradizione, al Gp di Monza Barilla ha lanciato la campagna globale 'Tastes like Family': un omaggio ai pasti condivisi, alla cultura italiana e alla pasta che sa di famiglia. Prima di uno speciale spaghetto al pomodoro firmato Massimo Bottura, due grandi della F1, Jackie Stewart e Jackie Hicks, hanno raccontato l'atmosfera che si respirava in quegli anni, quando un'auto da corsa poteva, all'occorrenza, trasformarsi in tavolo da pranzo.

